Cuba restablece suministro eléctrico en La Habana tras segundo colapso de la red en una semana

El sábado por la noche se registró el segundo apagón de esta semana, después de que una central eléctrica del este de Cuba quedara fuera de servicio

Reuters

La cobertura de telefonía móvil e internet seguía siendo irregular en todo el país, pero había mejorado en muchas zonas por la tarde.

Dos apagones en una semana

La red eléctrica de Cuba lleva meses al borde del colapso y presenta fallos de fiabilidad, con apagones que duran horas, e incluso días enteros, como algo habitual.

Cuba ha experimentado una serie de apagones totales en los últimos años, pero dos apagones a nivel nacional en el lapso de una semana es excepcional.

Desde entonces, Trump ha cortado las exportaciones venezolanas a Cuba y ha amenazado a otros países con aranceles punitivos si venden petróleo a la isla.