Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el segundo en una semana

Gobierno de la isla no ha informado sobre las posibles causas de la desconexión

EFE

Cuba sufrió este sábado un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el segundo en menos de una semana y el séptimo en año y medio.

Por el momento no se han apuntado posibles causas de la desconexión. Frente a lo que sucedió en ocasiones anteriores, en el apagón nacional de este lunes no se explicaron los motivos que lo provocaron.

El problema esencial que diferencia esta ocasión -y la de este lunes- de las previas es que en la actualidad el país casi no dispone de diésel y fueloil para sus motores de generación debido al bloqueo petrolero estadounidense.

Este nuevo apagón nacional se produce cuando varios centenares de políticos y activistas, principalmente de América Latina y Europa, se han concentrado en La Habana en solidaridad con Cuba y para protestar contra el bloqueo petrolero de EU.

CRISIS CRONIFICADA

En esta jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no estaban hoy operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40 por ciento del mix energético).

De otro 40 por ciento del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre ocho mil y 10 mil millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.