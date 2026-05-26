De J.R.R. Tolkien a Platón: los personajes que el papa León XIV cita su encíclica sobre IA
El pontífice aborda en su primera encíclica temas como el papel de la IA en la sociedad, el uso del diálogo para alcanzar la paz y la corrupción moral del hombre
Samantha Laurent
J.R.R. Tolkien
Hannah Arendt: una búsqueda de la verdad
Platón: una cultura de inmediatez
San Agustín: ¿la IA al servicio del bien común o del poder?
Viktor Frankl: la corrupción moral del hombre
Giorgio La Pira: el diálogo como medio para alcanzar la paz
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