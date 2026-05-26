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Mundomartes, 26 de mayo de 2026

De J.R.R. Tolkien a Platón: los personajes que el papa León XIV cita su encíclica sobre IA

El pontífice aborda en su primera encíclica temas como el papel de la IA en la sociedad, el uso del diálogo para alcanzar la paz y la corrupción moral del hombre

Encíclica
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Samantha Laurent

J.R.R. Tolkien

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