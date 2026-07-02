Mundojueves, 2 de julio de 2026

De la Espriella, Presidente electo de Colombia acuerda con Israel restablecer las relaciones bilaterales

De la Espriella busca recuperar y fortalecer la relación bilateral con Israel tras la ruptura por parte del Gobierno de Gustavo Petro por la ofensiva en Gaza

EFE

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