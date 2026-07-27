Del Monte Olimpo a los castillos del Monte Amel: 25 nuevos tesoros de la humanidad que la UNESCO agregó a su lista
La inclusión de algunos de estos nuevos tesoros se debe a su peso histórico algunas de las culturas más antiguas del mundo
Samantha Laurent
Los 25 nuevos tesoros de la humanidad de la UNESCO
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