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Mundolunes, 27 de julio de 2026

Del Monte Olimpo a los castillos del Monte Amel: 25 nuevos tesoros de la humanidad que la UNESCO agregó a su lista

La inclusión de algunos de estos nuevos tesoros se debe a su peso histórico algunas de las culturas más antiguas del mundo

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Samantha Laurent

Los 25 nuevos tesoros de la humanidad de la UNESCO

Samantha Laurent
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