Delcy Rodríguez anuncia que la amnistía en Venezuela “llega a su fin”

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas

EFE

A su juicio, la amnistía “ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, en cuanto a los beneficiados”, pese a las que describió como “voces que buscan perturbar los procesos”.

Asimismo, indicó que las autoridades recibieron un total de 12 mil 187 solicitudes de amnistía válidas, es decir, que corresponden a los delitos y períodos establecidos en la legislación.

Arreaza agregó entonces que seguían “recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país”.

Las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados, pese a la solicitud del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, y de varias ONG venezolanas.

La normativa advierte en su último artículo que “serán procesadas” las personas beneficiadas que incurran “en delitos cometidos con posterioridad” a la entrada en vigencia del texto.