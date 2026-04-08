Delcy Rodríguez anuncia un "aumento responsable" de los salarios a partir de mayo

Aunque no dijo exactamente cuánto sería el ajuste salarial, la presidenta encargada ​de Venezuela, dijo que el país esta avanzando para tener más recursos y mejorar el ingreso de los trabajadores

Reuters

Según una lámina que Rodríguez presentó durante su mensaje, el ingreso mínimo en Venezuela es de 190 dólares en marzo de 2026, pero sin dar más detalles.

La funcionaria fue la vicepresidenta y jefa ⁠del área económica de Maduro ‌en los últimos años.

De acuerdo con datos de Naciones Unidas desde al menos 2017 unos siete millones de venezolanos han migrado en medio de la crisis económica y miles de casas y departamentos están vacíos.

También dispuso que una comisión comience a recibir propuestas "de reformas en materia tributaria ​con miras a un sistema más competitivo y un modelo tributario más eficiente".