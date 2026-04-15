Delcy Rodríguez planea presentarse a las próximas elecciones, según su abogado en EU

El abogado de Delcy Rodríguez en EU, representará a la presidenta venezolana en litigios pendientes relacionados con la petrolera Pdvsa

EFE

Según ese documento, Smaili representará a Rodríguez en litigios pendientes y futuros relacionados con la petrolera estatal Pdvsa, con la filial Citgo y con reclamaciones de acreedores.

El letrado también le prestará asesoramiento diario en asuntos vinculados con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, incluidas recomendaciones para “fortalecer y promover la relación en beneficio del pueblo venezolano”.

Trump reconoció además a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela y restableció las relaciones diplomáticas con Caracas, que estaban rotas desde 2019.