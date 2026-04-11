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Mundosábado, 11 de abril de 2026

Delcy Rodríguez recuerda el golpe de Estado de 2002 y anuncia conmemoración a Hugo Chávez

El 11 de abril de 2002, Hugo Chávez fue despojado del poder por casi dos días tras una serie de protestas

EFE

Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, indicó en su canal de Telegram que Chávez fue “secuestrado por militares traidores y la oligarquía golpista” el 11 de abril de 2002.

El 11 abril de 2002, en el marco de una huelga convocada por el gremio empresarial y protestas ciudadanas generalizadas, Chávez fue desalojado del poder por casi dos días.

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