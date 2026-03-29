¿Delincuentes con buen paladar? Roban 12 toneladas de barritas de KitKat en Italia

El robo se dio mientras el camión, que cargaba 413 mil 793 barras, salía de su planta de producción en Italia con destino a Polonia

Samantha Laurent

Un total de 413 mil 793 barritas fueron robadas junto con el camión, que hasta el momento no ha sido encontrado, según lo anunciado por la empresa, que afirmó, se está realizando una investigación en la que están tomando parte autoridades locales y socios de la cadena.

El asalto se da pocos días antes de la celebración de la Semana Santa, lo que alerta a los amantes de este producto, pues es el periodo en el que diferentes países de Europa incrementan el consumo de chocolate por los famosos huevos de pascua.

La empresa teme que las barras, que debían ser distribuidas en los países por los que transitaría el camión, puedan entrar en canales de venta no oficiales en los mercados de Europa.

El suceso ocurrió poco después de la publicación de un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA), en la que se señala un aumento en el robo de transporte de mercancías.

TAPA registró 157 mil 421 robos de carga en 129 países entre 2022 y 2024, siendo Alemania el más afectado, pues datos de DHL muestran que allí roban un camión cada 20 minutos.

Asimismo, los alimentos son la categoría más robada en dicho continente, al representar entre 10 y 20 por ciento; dentro esta categoría, el chocolate es uno de los objetivos principales porque no suele estropearse, es codiciado y es fácil para su venta en mercados informales.

En Polonia, lugar al que se dirigían las barras, los precios minoristas del chocolate incrementaron un 32.6 por ciento en 2025, según datos de la Unión Europea. Esto último podría darle argumentos a los ladrones para hacerse de las barras.

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Por su parte, KitKat indicó que puede rastrear los productos robados escaneando los códigos de barras de todas las unidades. “Si bien apreciamos el excepcional gusto de los delincuentes, lo cierto es que el robo de carga es un problema en aumento para empresas de todos los tamaños”, señaló.