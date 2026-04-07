Demandan al Gobierno de EU por ocultar plan de muro fronterizo en parque natural

Una organización ambientalista acusa a la Administración estadounidense de no haber entregado los documentos públicos solicitados respecto de los “contratos, los planes y la construcción” del muro fronterizo

EFE

Esta medida provocó una ola de rechazos por parte de autoridades locales, incluyendo alguaciles tanto republicanos como demócratas, organizaciones ambientales, propietarios y residentes.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aseguró a EFE que la construcción del muro fronterizo en Big Bend sigue en la "fase de planificación".

Desde la llegada de Trump al poder, el número de personas que son interceptadas intentando cruzar la frontera de manera irregular llegó a su punto más bajo en 50 años, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew.

El área de Big Bend es, además, una de las que menos registra cruces: con menos del 1.3 por ciento de los arrestos en el año fiscal 2025.

El Parque Nacional Big Bend abarca 324 mil 153 hectáreas a lo largo de la frontera internacional con México y constituye la mayor extensión protegida del desierto de Chihuahua en Estados Unidos.

En 2017, durante el primer Gobierno de Donald Trump, el Departamento del Interior de EU nominó el parque para su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

En ese entonces, EU. citó el registro fósil “excepcionalmente detallado” presente en Big Bend, así como su condición de mayor y más representativa área protegida del desierto de Chihuahua en el país.