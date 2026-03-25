¿Demasiado viejo? El juez de 92 años que dirige el juicio contra Nicolás Maduro

Al juez Alvin Hellerstein, a cargo del caso del exmandatario venezolano, se le vio quedarse dormido durante un juicio el año pasado y tuvo que ser despertado por sus colegas

AFP

Pero al ser uno de los jueces federales más viejos, algunos no están seguros de que sea el más indicado para presidir el que podría ser un prolongado juicio contra el exmandatario venezolano, que enfrenta cargos de narcotráfico.

“El tema de la edad no puede ser ignorado”, dijo Shira Scheindlin, exjueza federal de Nueva York.

Aún así, elogia a Hellerstein, nacido en 1933, como un juez “muy inteligente y astuto”.

Graduado de la universidad de Columbia, Hellerstein fue abogado militar en el seno del cuerpo jurídico de las fuerzas armadas entre 1957 y 1960.

“Una reputación merecida”

El magistrado se encarga desde 2011 del proceso por narcotráfico contra Hugo Carvajal, El Pollo, exjefe de inteligencia militar venezolano, en el que aparece Maduro desde 2020.

Hellerstein ya condenó a otro acusado en este caso, el exgeneral venezolano Cliver Alcalá, a 21 años y ocho meses de prisión en 2024.

Y el año pasado impidió que el gobierno de Trump deportara a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin una audiencia judicial.

“Hellerstein goza de una merecida reputación por buscar hacer justicia en cada caso y por ser independiente e imparcial”, dijo el profesor de derecho Carl Tobias de la Universidad de Richmond.

En un notable fallo de 2015, Hellerstein ordenó al gobierno de Estados Unidos que difundiera un gran número de fotografías que mostraban abusos contra detenidos en Irak y Afganistán.

También se encargó del juicio en el que el banco francés BNP Paribas fue declarado en octubre cómplice de atrocidades en Sudán.

El jurado condenó al banco a pagar 20.75 millones de dólares a las víctimas.

Un juicio de interés público

El sorprendente arresto de Maduro en enero, en un ataque militar de Estados Unidos en Caracas, ha atraído la atención pública hacia el caso y hacia el juez a cargo.

Según The New York Times, a Hellerstein se le vio quedarse dormido durante un juicio el año pasado y tuvo que ser despertado por sus colegas.

Su concentración será observada con atención en el caso de Maduro, ya que el forcejeo entre la defensa y la fiscalía amenaza con prolongar el proceso.

“Este caso podría no ir a juicio por al menos un año o quizá dos. Para ese momento, él tendría 93 o 94 años”, mencionó Scheindlin.

“No tengo ninguna duda de que estaría en condiciones de juzgar el caso mañana. Pero el caso no se juzgará mañana”, añadió.

La próxima audiencia de Maduro ante el tribunal está prevista para este jueves, día en que deberá comparecer ante el juez, junto con su esposa Cilia Flores, quien también se ha declarado inocente.