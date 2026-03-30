Demócratas alegan preocupación por posibilidad de que armas legales de EU alimenten a cárteles

Los legisladores solicitaron registros de venta y compra de armas semiautomáticas a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para conocer su destino final

Reuters

Reuters revisó la carta enviada por la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, y el representante Gregory Meeks, de Nueva York, al subsecretario de Comercio, Jeffrey Kessler.

Entre las empresas estadounidenses que venden esos productos están Sturm Ruger & Co RGR.N y Smith & Wesson Brands SWBI.O.

La carta, que solicita una respuesta y una sesión informativa completa a las comisiones antes del 13 de abril, es la última iniciativa de Warren para examinar el flujo de armas fabricadas en Estados Unidos que caen en manos de delincuentes.