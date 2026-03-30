elsoldemexico
Mundolunes, 30 de marzo de 2026

Demócratas alegan preocupación por posibilidad de que armas legales de EU alimenten a cárteles

Los legisladores solicitaron registros de venta y compra de armas semiautomáticas a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos para conocer su destino final

Reuters

Reuters revisó la carta enviada por la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, y el representante Gregory Meeks, de Nueva York, al subsecretario de Comercio, Jeffrey Kessler.

Entre las empresas estadounidenses que venden esos productos están Sturm Ruger & Co RGR.N y Smith & Wesson Brands SWBI.O.

La carta, que solicita una respuesta y una sesión informativa completa a las comisiones antes del 13 de abril, es la última iniciativa de Warren para examinar el flujo de armas fabricadas en Estados Unidos que caen en manos de delincuentes.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Nahle pone “de moda” a Veracruz 

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / La Colección Gelman es de los Zambrano, de mexicanos

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / #TodossomosXcaret

image
Federico Döring

Las pensiones “machuchonas”

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES