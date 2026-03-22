Denuncias de acoso sexual sacuden al periodismo colombiano

Periodistas denuncian conductas inapropiadas en los medios colombianos, entre ellos Caracol Televisión, los cuales apuntan a un problema estructural en las redacciones del país

EFE

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, calificó ayer como “doloroso” el caso y afirmó que la compañía actuará con rigor.

Carta contra el acoso: mujeres periodistas piden garantías para quienes denuncian

El documento señaló que, tras denunciar, algunas mujeres han enfrentado presiones, amenazas y procesos judiciales, lo que consideran una forma de revictimización.

Reacción del gremio

El gremio pidió “cero tolerancia” frente al acoso y la violencia de género en el ejercicio periodístico, así como investigaciones transparentes, garantías de protección para las víctimas y entornos laborales seguros.