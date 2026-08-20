Departamento del Tesoro de EU sanciona a empresas del crimen ecuatoriano, vinculadas con cárteles de México
Las organizaciones criminales de tráfico de drogas en Ecuador, Los Choneros y Los Lobos, mantienen relación con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
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