Mundojueves, 20 de agosto de 2026

Departamento del Tesoro de EU sanciona a empresas del crimen ecuatoriano, vinculadas con cárteles de México

Las organizaciones criminales de tráfico de drogas en Ecuador, Los Choneros y Los Lobos, mantienen relación con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ariadna Lobo

Objetivos investigados por EU

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Las empresas vinculadas con Los Choneros y Los Lobos

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Ariadna Lobo - Yesica Cadena
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