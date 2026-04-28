Desde Kenedy y Reagan hasta Donald Trump: los presidentes de EU que han sufrido atentados

Estados Unidos tiene un amplio historial de atentados en contra de sus presidentes, de los cuales algunos sobrevivieron para contarlo, mientras que otros no tuvieron mucha suerte

Samantha Laurent

Abraham Lincoln

Estados Unidos ha tenido una larga y “cruel” historia con los atentados, principalmente contra sus figuras políticas a lo largo de los años.

Lincoln se encontraba junto a su esposa, Mary Todd Lincoln, y otros acompañantes como Henry Rathbone y Clara Harris. Aunque fue trasladado de manera inmediata al hospital, falleció al día siguiente.

James Garfield y William McKinley

El asesinato del presidente número 20 de Estados Unidos, James Garfield, sucedió un 19 de septiembre de 1881. Su deceso fue resultado de un atentado del que fue víctima meses atrás.

Fue el 2 de julio de ese mismo año cuando un abogado llamado Charles J. Guiteau disparó contra el mandatario en la espalda y en el brazo en la estación Baltimore and Potomac de Washington D.C. Tras esto, fue juzgado y condenado a muerte.

Aunque todo parecía haberse arreglado, lo cierto es que Garfield desarrolló infecciones resultantes de extraer una de las balas, lo que hizo empeorar su condición, provocándole la muerte.

Caso similar, William McKinley, el presidente número 25 del país de las barras y las estrellas, fue víctima de un atentado el 6 de septiembre de 1901 a manos de Leon Czolgosz, un anarquista.

John F. Kennedy

Aunque los servicios sanitarios actuaron con rapidez, sus intentos fueron inútiles, pues Kennedy murió finalmente en el Hospital Parkland Memorial ese mismo día; la noticia y en general el suceso conmocionaron al mundo.

El presunto tirador era Lee Harvey Oswald, un exmarine que fue arrestado tras los hechos, pero que murió al ser asesinado por Jack Ruby, el dueño de un club nocturno, mientras esperaba en una comisaría de policía para ser trasladado a prisión.

Theodor Roosevelt y Ronald Reagan

Theodro Roosevelt fue alcanzado por una bala mientras estaba dando un discurso en Milwaukee, el 14 de octubre de 1912. El autor del tiroteo fue John Flammang Schrank, un hombre de origen bávaro que desarrolló cierta obsesión por el presidente número 32 de Estados Unidos.

Por otro lado, Ronald Reagan, también fue víctima de un atentado el 30 de marzo de 1981 en Washington D.C., apenas 69 días después de haber asumido la presidencia.

El presidente número 40 de EU retomó sus actividades el 11 de abril de ese mismo año tras recuperarse de completamente de la herida.