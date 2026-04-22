El subsecretario Hung Cao se convertirá en secretario interino de la Marina, informó el Asistente del Secretario de Guerra

AFP y Sergio Ángeles / El Sol de México

“En nombre del secretario de Guerra y del subsecretario de Guerra, agradecemos al secretario Phelan por su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos”, agregó Parnell sin dar más explicaciones sobre la destitución.

El subsecretario Hung Cao se convertirá en secretario interino de la Marina.

La salida de Phelan se produce tras la destitución, a principios de este mes, del general Randy George, uno de los más altos mandos del ejército estadounidense, así como de dos oficiales de alto rango.

El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anunció que se retiraba tras cumplir solo dos de los cuatro años del cargo, y el jefe del Mando Sur un año después de asumir el puesto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha repetido que Trump elige a los cargos que quiere. Los demócratas, sin embargo, ven una politización del ejército, un cuerpo generalmente neutral en temas políticos.

El jefe del Pentágono ordenó el año pasado una reducción de al menos 20 por ciento en el número de generales y almirantes de cuatro estrellas en servicio.