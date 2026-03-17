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Mundomartes, 17 de marzo de 2026

Dimite el director del Centro contra el Terrorismo de EU en rechazo a la guerra de Irán

Joe Kent asegura que “Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación” y la guerra inició por la “presión de Israel”

EFE

El Centro Nacional contra el Terrorismo, integrado en la dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, es un organismo creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para recopilar información sobre terrorismo internacional.

Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo

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