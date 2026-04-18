Dirigente de Vox llama narcopresidenta a Sheinbaum en cumbre en Barcelona

El secretario general del partido ultraconservador Ignacio Garrig, señaló que el gobierno de la presidenta mexicana está llenando de drogas y muerte a España

EFE

Garriga tachó a los asistentes a las cumbres progresistas en Barcelona de “banda de siniestros, empezando por la narcopresidenta de México, Claudia Sheinbaum”, a quien ha pedido que “deje de inundar nuestras calles de droga y de muerte”.

Según Garriga, “el PSOE y Pedro Sánchez han convertido España en la sede de la izquierda radical de todo el mundo”, y hoy, “para pena y vergüenza de todos los españoles, han decidido convertir Barcelona en la capital de la izquierda criminal”.

Así lo ha dicho a las puertas de Fira Barcelona Gran Via, el recinto que alberga este sábado la IV Reunión en Defensa de la Democracia y la Global Progressive Mobilisation, dos foros que reúnen a líderes progresistas mundiales, encabezados por Sánchez.

Asimismo, ha emplazado al PP a aclararse, ya que por un lado “aplaudió a Petro en el Congreso de los Diputados” y, por otro, acoge a María Corina Machado en Madrid: “O se está con la izquierda criminal o se está con la libertad de María Corina Machado”, ha planteado.

Precisamente, ayer viernes, Pedro Sánchez recrimió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a Vox por insultar a “naciones enteras” y pidió perdón a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “en nombre de la sociedad española”.