Dispersan con gases marcha hacia el palacio presidencial en Venezuela

Dos mil trabajadores salieron a las calles a manifestarse por mejoras salariales; el acto ha sido tomado con sorpresa, pues las protestas son poco comunes por la ola de represión

AFP

“¡Le tienen miedo a que el pueblo pase hasta Miraflores!”, “¡Vamos hasta Miraflores!”, gritaban manifestantes a las fuerzas de seguridad.

Decenas de agentes policiales antimotines los contuvieron con gases lacrimógenos y escudos en el centro de Caracas, a pocos kilómetros del palacio de Miraflores.

“Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito”, dijo a la AFP Mauricio Ramos, jubilado de 71 años.

Exigen un sueldo digno

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. Gobierna bajo fuerte presión de Washington, que ha dicho estar a cargo del país y de la venta de petróleo.

La mandataria interina prometió el miércoles un “incremento responsable” de salarios, carcomidos por una crónica inflación y la dramática retracción de la economía en la última década.

En tanto “Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino”, aseguró, sin detallar de cuánto será el aumento augurado para el 1 de mayo.

Sindicatos y trabajadores se quejan constantemente de salarios “de hambre” congelados desde hace cuatro años. El último ajuste lo decretó Maduro en 2022 y estableció entonces un ingreso base de 28 dólares.

Estamos “pidiendo un sueldo digno ya, porque eso es una burla, lo que dijo Delcy Rodríguez anoche”, comentó Mariela Díaz, jubilada de 65 años. “Hemos logrado un objetivo de llegar aquí al centro, por lo menos nos hicimos sentir internacionalmente”, se consuela.

“¡El uniformado también es mal pagado!”, coreaban a la policía los manifestantes, ya en retirada.