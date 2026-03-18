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Mundomiércoles, 18 de marzo de 2026

Dolores Huerta: la activista que calló por 60 años el abuso sexual al que fue sometida por César Chávez

Durante 60 años, Dolores Huerta ocultó su historia de abuso sexual por miedo a ser rechazada por la Unión Campesina por la que luchaba junto a César Chávez

Wendy Vega / El Sol de México

Callar la agresión para no opacar el movimiento

Junto a César Chávez creó la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo que posteriormente se fusionó con el Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas.

Huerta logró para distintos sectores de la población seguros de discapacidad, mejores salarios, condiciones laborales dignas, asistencia sanitaria, entre otras.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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