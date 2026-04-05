Donald Trump, la indiferencia y el maltrato son quemados como Judas en Venezuela

EFE

En un cartel, los oficialistas calificaron a Trump como un "pedófilo, asesino y ladrón".

"Donald Trump, quien pretende ser el dueño del mundo con sus bombas asesinas, bombardeó y mató a los pueblos progresistas", añadieron.

"Hoy saquean las riquezas de nuestra patria, no quieren al pueblo, quieren nuestro petróleo", concluyeron.

En este Domingo de Resurrección, el grupo Quema de Judas del Cementerio, fundado en los años 40, hizo arder a un hombre vestido con traje formal bautizado como la 'indiferencia'.

Igualmente, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) llevaron a cabo una Quema de Judas, donde el objetivo fue organizar un encuentro con la comunidad.

Previa a la quema del muñeco, que no representaba a algún personaje específico, hubo repartición de regalos, helados, así como cotufas (palomitas de maíz) para los niños.