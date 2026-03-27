Dos barcos que partieron de México a Cuba con ayuda llegaron “sanos y salvos”, dice EU

Las dos embarcaciones fueron reportadas como desaparecidas cuando la Semar perdió contacto con ellas

AFP

“La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10:36 (14:36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba”, declaró a la AFP un vocero, Anthony Randisi, en un comunicado.

La Guardia Costera no participó en las labores de búsqueda de los barcos.

Trump también ha amenazado con aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.