Ejército de EU creará una fuerza de guerra autónoma basada en IA en Latinoamérica

Apoyará las labores del Comando Sur (Southcom) en América Central, Sudamérica y el Caribe, para desarticular redes narcoterroristas y alcanzar otros objetivos

EFE

El desarrollo de esta fuerza de guerra se realizará con la ayuda de la IA, que proporcionará la autonomía necesaria para este comando hasta ahora inédito.

El Departamento de Guerra -anteriormente conocido como Departamento de Defensa- creó recientemente la iniciativa Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG), para integrar la IA y sistemas autónomos en sus operaciones de combate.

El Southcom es uno de los seis comandos unificados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cada uno de ellos con un enfoque geográfico específico.