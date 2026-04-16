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Mundojueves, 16 de abril de 2026

Ejército de Líbano denuncia violaciones del alto el fuego por parte de Israel

Las fuerzas armadas libanesas dijeron haber registrado “varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes”

EFE

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