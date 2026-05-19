El caso de Isak Andic, fundador de Mango: creó un imperio y ahora la policía investiga a su hijo por su muerte
La investigación fue archivada en enero de 2025, sin embargo, dos meses después fue reabierta debido a que la justicia española considera que hubo inconsistencias
Jorge Morales
¿Qué es lo que se sabe de la muerte de Isak Andic?
¿Por qué motivo Isak Andic sería asesinado por su hijo?
¿Cómo surgió Mango y cómo se hizo tan exitoso?
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