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Mundomartes, 19 de mayo de 2026

El caso de Isak Andic, fundador de Mango: creó un imperio y ahora la policía investiga a su hijo por su muerte

La investigación fue archivada en enero de 2025, sin embargo, dos meses después fue reabierta debido a que la justicia española considera que hubo inconsistencias

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Jorge Morales

¿Qué es lo que se sabe de la muerte de Isak Andic?

¿Por qué motivo Isak Andic sería asesinado por su hijo?

¿Cómo surgió Mango y cómo se hizo tan exitoso?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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