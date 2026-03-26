elsoldemexico
Mundojueves, 26 de marzo de 2026

El COI anuncia que solo las mujeres biológicas podrán participar en disciplinas femeninas

A todas las atletas se les realizará una prueba que es poco invasiva para determinar su situación

EFE

La elegibilidad para la categoría femenina se determinará en primera instancia mediante una prueba de detección del gen SRY, sólo presente en los hombres biológicos, que deberá dar negativo.

Por contra, atletas transgénero XY (hombres biológicos) y con trastornos del desarrollo sexual sensibles a los andrógenos deberán competir en categorías masculinas.

La prueba para detectarlo, con extracción de saliva o sangre, es poco intrusiva en comparación con otros métodos posibles y basta con hacerla una vez en la vida, destacó el COI.

La nueva política ha sido desarrollada por un grupo de trabajo creado por el COI para responder a las crecientes polémicas relacionadas con el deporte femenino.

La nueva norma, destacó el COI, “protege la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”.

Según el COI, la norma se desarrolló “partiendo de que está universalmente aceptado que la existencia de una categoría femenina es necesaria para permitir que hombres y mujeres tengan igualdad de acceso al deporte de elite”.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Vacíos que provocan crisis

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Activismo ambiental selectivo 

image
Ricardo Monreal

Irán: una guerra costosa

unnamed
Columna invitada

Opinión de Violeta S. H. Hsu / Sin cuentos chinos, Taiwán cuenta

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES