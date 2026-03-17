El Congreso de El Salvador aprueba reforma constitucional que introduce la cadena perpetua

La reforma aprobada pasó a la Comisión Política del órgano Legislativo para su estudio, por lo que será avalada en una futura sesión plenaria

EFE

Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución.

La reforma aprobada pasó a la Comisión Política del órgano Legislativo para su estudio, por lo que será avalada en una futura sesión plenaria.

"Esta reforma es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles", apuntó.

En la votación de la reforma constitucional, por primera vez, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) sumó sus votos para una iniciativa de este tipo.

Con esta enmienda son necesarios 45 de los 60 diputados para aprobar y ratificar -en un mismo día- reformas, y con esta el partido gobernante ha avalado la elección presidencial indefinida, entre otros cambios a la Constitución.