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Mundoviernes, 20 de marzo de 2026

El director de la AIE dice que el mundo afronta la mayor amenaza energética de la historia

Fatih Birol dijo que los políticos y los mercados están subestimando la magnitud de la interrupción de los flujos energéticos por el conflicto en Medio Oriente

EFE

El directivo resaltó que “algunas instalaciones tardarán seis meses en estar operativas, otras mucho más”, añadió.

“Se trata de materias primas vitales para la economía global”, afirmó Birol.

La semana pasada, la AIE anunció la liberación de 400 millones de barriles de petróleo y productos refinados de las reservas mundiales para aliviar la escasez global, lo que, según Birol, representa solo el 20 por ciento de sus reservas.

“La medida más importante es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz”, mantuvo.

También señaló que la crisis energética puede desencadenar cambios políticos en los gobiernos de todo el mundo, y comparó la situación con las crisis del petróleo de 1973 y 1979.

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