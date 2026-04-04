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Mundosábado, 4 de abril de 2026

El Ejército de EU rescata con vida al piloto de avión derribado en Irán

El operativo, realizado en un contexto de alta tensión, permitió localizar al militar y ponerlo a salvo antes de que fuera capturado

EFE

El presidente estadounidense precisó que el rescatado se encuentra “sano y salvo” a pesar de confirmar que recibió heridas, sin revelar la gravedad de estas.

“¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense!”, subrayó Trump, al señalar que ningún soldado resultó herido o muerto durante el operativo de rescate, del que no aportó más detalles.

Casi al mismo tiempo del derribo del F-15, un segundo avión militar, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. El único tripulante de esa nave fue rescatado con vida. EFE

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