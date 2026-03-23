El estatus nuclear de Corea del Norte es "irreversible", dice Kim Jong Un

El líder norcoreano declaró que ampliaran y desarrollaran aún más el poder nuclear de carácter autodefensivo a la par que intensifican su lucha “contra las fuerzas hostiles”

AFP

El país aislado garantizará la "preparación precisa" de sus fuerzas nucleares, dijo, para hacer frente a las "amenazas estratégicas".

Kim calificó a Corea del Sur, su vecino, como "el Estado más hostil".

Pyongyang hará "que pague sin piedad, sin la menor consideración ni vacilación, por cualquier acto que viole nuestra República", añadió.

Kim dirige el Estado fundado por su abuelo Kim Il Sung en 1948, y gobierna el país desde la muerte de su padre, Kim Jong Il, en 2011.

La asamblea legislativa norcoreana reelegió a Kim como presidente de Asuntos de Estado, informó anteriormente la KCNA, sin indicar si la decisión fue unánime o si hubo disenso.

Los críticos sostienen que las elecciones en Corea del Norte están predeterminadas y diseñadas para dar a la dirigencia una apariencia de legitimidad democrática.