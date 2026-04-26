El gasto militar siguió subiendo en 2025 ante multiplicación de guerras y tensiones

El aumento fue de 2.9% respecto al año anterior, pese a la disminución del gasto militar estadounidense, según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo

AFP

La “carga militar”, es decir, la proporción del PIB mundial destinada al gasto militar, es la más alta desde 2009.

Estados Unidos gastó 954 mil millones de dólares, 7.5 por ciento menos que en 2024, fundamentalmente por la suspensión de la ayuda a Ucrania.

El principal motor del incremento global provino de Europa -que incluye a Rusia y Ucrania-, donde se gastó 14 por ciento más, sumando 864 mil millones de dólares.

Gasto militar registra fuerte aumento en Asia - Oceanía

Alemania, cuarto país del mundo en términos de gasto, lo incrementó 24 por ciento en 2025, hasta 114 mil millones de dólares.

España también aumentó considerablemente su gasto, en 50 por ciento, hasta 40 mil 200 millones de dólares, superando por primera vez desde 1994 el 2 por ciento del PIB.

El gasto de Rusia aumentó 5.9 por ciento, hasta 190 mil millones de dólares, equivalente a 7.5 por ciento del PIB.

Ucrania, por su parte, incrementó su gasto 20 por ciento, hasta 84 mil 100 millones de dólares, lo que representa 40 por ciento de su PIB.

A pesar de las tensiones persistentes en Medio Oriente, el gasto en la región solo aumentó 0.1 por ciento, hasta alcanzar 218 mil millones de dólares.

Mientras la mayoría de los países de la región aumentaron sus gastos, Israel e Irán en realidad los redujeron.

En la región Asia-Oceanía el gasto totalizó 681 mil millones de dólares, un aumento de 8.5 por ciento respecto a 2024, la mayor subida anual desde 2009.

El “principal actor” de la región es China, que aumentó su gasto cada año durante las últimas tres décadas y destinó aproximadamente 336 mil millones de dólares en 2025, destacó el investigador del Sipri.

“Pero el interés probablemente radica en la reacción de otros Estados, como Corea del Sur, Japón y Taiwán, frente a la percepción de amenaza”, afirmó.

Gasto militar en México se redujo en un tercio

El informe señala que el gasto militar en Centroamérica y el Caribe cayó 27 por ciento en 2025, hasta los 17 mil 100 millones de dólares, aunque “creció 64 por ciento durante la década 2016–2025”.

En tanto, en Sudamérica el gasto militar “ascendió a 56 mil 300 millones de dólares en 2025, un aumento de 3.4 por ciento con respecto a 2024 y de 5.7 por ciento en comparación con 2016”.

Brasil, el mayor gastador sudamericano, incrementó el suyo en 13 por ciento en 2025, hasta los 23 mil 900 millones de dólares , según el informe.

El gasto militar de Guyana aumentó 16 por ciento, hasta 248 millones de dólares en 2025, “impulsado por las crecientes tensiones con Venezuela por la región petrolera del Esequibo”.

De los 40 mayores gastadores a nivel global, Brasil aparece en el puesto 21, con Colombia en 29 y México en 30.