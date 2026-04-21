Japón contaba con una regulación en la venta de armas tras la Segunda Guerra Mundial y ahora podrá vender misiles o buques de guerra a los 17 países con los que ha firmado acuerdos en defensa

EFE

Takaichi también mencionó la posibilidad de intercambiar piezas o armas entre los países socios:

Fortaleciendo la cooperación mutua con aquellos que se comprometan a utilizar el equipo de conformidad con la carta de Naciones Unidas

Hasta ahora, los estrictos controles a la exportación de material militar limitaban la venta de artículos de defensa a cinco categorías: rescate, transporte, aviso, vigilancia y desminado.

La revisión incluye incluso una cláusula que deja la puerta abierta a exportar armamento a países en conflicto si las autoridades consideran que existen “circunstancias especiales”.

A pesar de ello, Takaichi aseguró que el “compromiso” de mantener la trayectoria de Japón como nación pacífica desde la Segunda Guerra Mundial hace ya más de 80 años “permanece inalterable”.

En una rueda de prensa posterior, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, aseguró que varios países han mostrado ya interés en adquirir buques de guerra, aunque no entró en detalles.

“Seguiremos promoviendo estas transferencias tras realizar exámenes estrictos, evaluando si contribuyen a la seguridad de Japón y a la disuasión de nuestros socios”, explicó el ministro.

La flexibilización de las exportaciones militares ha generado debate en Japón por lo que la venta de armamento letal supondría para un país gobernado por una Constitución pacifista.