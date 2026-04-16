“El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, dice el Papa León XVI desde Camerún
El Pontífice estadounidense se pronunció contra quienes doblegan las religiones y a Dios para sus intereses
EFE
Expresó su gratitud a todas aquellas personas, en particular a las mujeres, laicas y religiosas, que atienden a las personas traumatizadas por la violencia en esta región.
Además, el papa criticó contra “quienes saquean los recursos de la tierra” y “ que suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin”.
Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar
Hoy mismo reiteró este mensaje a los religiosos y fieles que llenaron la catedral de San José: “¡Trabajemos juntos por la paz!