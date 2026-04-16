El Pontífice estadounidense se pronunció contra quienes doblegan las religiones y a Dios para sus intereses

EFE

Expresó su gratitud a todas aquellas personas, en particular a las mujeres, laicas y religiosas, que atienden a las personas traumatizadas por la violencia en esta región.

Además, el papa criticó contra “quienes saquean los recursos de la tierra” y “ que suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin”.

Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar