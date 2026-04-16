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Mundojueves, 16 de abril de 2026

“El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, dice el Papa León XVI desde Camerún

El Pontífice estadounidense se pronunció contra quienes doblegan las religiones y a Dios para sus intereses

EFE

Expresó su gratitud a todas aquellas personas, en particular a las mujeres, laicas y religiosas, que atienden a las personas traumatizadas por la violencia en esta región.

Además, el papa criticó contra “quienes saquean los recursos de la tierra” y “ que suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin”.

Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar
Hoy mismo reiteró este mensaje a los religiosos y fieles que llenaron la catedral de San José: “¡Trabajemos juntos por la paz!

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