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Mundomartes, 24 de marzo de 2026

El Pentágono endurece las restricciones a la prensa tras una sentencia judicial

Luego de que un juez declarara inconstitucional la retirada de acreditaciones, los periodistas que ingresen al Pentágono requerirán la escolta de personal autorizado del Departamento

AFP

El viernes un juez federal declaró inconstitucionales los cambios del Departamento de Defensa del año pasado que incluían la retirada de acreditaciones de destacados medios de comunicación.

El Pentágono indicó que apelará la sentencia y anunció más restricciones, empezando por el cierre de una zona de prensa llamada Pasillo de los Corresponsales (Correspondents’ Corridor).

A partir de ahora “cualquier acceso de periodistas al Pentágono requerirá la escolta de personal autorizado del Departamento”, indicó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en la red X.

El año pasado el Pentágono anunció que ocho medios de comunicación, entre ellos The New York Times, The Washington Post, CNN, NBC y NPR, debían abandonar sus oficinas en la sede alegando falta de espacio.

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