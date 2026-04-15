El Pentágono intensifica sus planes de intervención militar en Cuba, según medios

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Washington de intimidar a quienes tratan de comerciar con la isla

EFE

El Departamento de Guerra respondió a EFE que no especularía sobre “escenarios hipotéticos” y que las fuerzas armadas prevén diversas contingencias y “permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente”.

Trump endureció la presión contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel en enero bloqueando el envío de crudo venezolano desde la captura del presidente, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.