AFP

El Pentágono se prepara para operaciones de varias semanas sobre el terreno en Irán, informó este sábado el diario The Washington Post citando a autoridades estadounidenses, en un momento en que Estados Unidos refuerza su postura en Oriente Medio.

Tales operaciones no llegarían a una invasión a gran escala de Irán, subrayaron los funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, sino que implicarían incursiones en territorio iraní por parte de las fuerzas especiales y de otros soldados.

Según el diario, este sábado no estaba claro si el presidente Donald Trump pensaba aprobar la totalidad, parte o incluso ninguno de los planes del Pentágono.

La información se conoce en un momento en que la postura de Estados Unidos en la guerra en Oriente Medio se ve reforzada por la llegada a la zona del buque de asalto anfibio Tripoli, anunciada el sábado por el ejército estadounidense.

Este portahelicópteros encabeza un grupo naval que incluye “unos 3.500” marinos y soldados del Cuerpo de Marines, según el mando estadounidense Centcom.

El anuncio de la llegada del buque se produce poco después de las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien consideró el viernes que Estados Unidos podía lograr sus objetivos respecto a Irán sin recurrir al despliegue de tropas sobre el terreno.

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Pero Trump mantiene desde hace varias semanas cierta ambigüedad sobre esta posibilidad, y varios medios estadounidenses han informado en los últimos días que el presidente estadounidense contempla enviar próximamente al menos 10.000 soldados a Oriente Medio.