El presidente palestino pide que alto al fuego incluya Gaza, Cisjordania y el Líbano

Mahmud Abás considera que el acuerdo de alto al fuego entre Irán y EU es “un paso importante para fortalecer la soberanía, la seguridad y la estabilidad de todos los países de la región”

EFE

En un comunicado difundido por la agencia oficial palestina Wafa, la Presidencia considera el alto al fuego un “paso positivo e importante hacia el logro de la estabilidad”.

“Consideramos este un paso importante para fortalecer la soberanía, la seguridad y la estabilidad de todos los países de la región”, añadió.

Y agradeció los esfuerzos realizados por Pakistán para un alto al fuego, subrayando la importancia de “redoblar los esfuerzos para lograr el fin definitivo del estado de guerra en la región”.

Sí ha permitido al final de la guerra la celebración con asistencia limitada de eventos de Semana Santa y la Pascua judía.