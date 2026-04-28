El rey Carlos III llama a la reconciliación con EU en un histórico discurso en el Capitolio

El monarca británico hablo antes las dos Cámaras del Congreso estadounidense y subrayó la importancia de mantener la alianza entre Washington y Londres

EFE

Mensaje de reconciliación

En aquella época, la madre de Carlos III ensalzó la estrecha relación entre ambos países después de que el Reino Unido apoyara a Estados Unidos en la guerra del Golfo.

"La OTAN está comprometida con la defensa mutua", afirmó, al recordar que la Alianza activó por primera vez el Artículo 5 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Asimismo, instó a Estados Unidos a mantener el apoyo a Ucrania frente a Rusia, en un momento en el que este conflicto ya no acapara titulares.

El discurso fue redactado por el Gobierno británico y no por el Palacio de Buckingham, si bien Carlos III imprimió su propio tono, con varios comentarios de humor británico.

¿Trump rebaja la tensión?

Sobre la visita de Estado sobrevuela el caso del pederasta Jeffrey Epstein a raíz de la investigación sobre el príncipe Andrés, hermano de Carlos III. Los reyes, sin embargo, no se reunirán con las víctimas durante su viaje.