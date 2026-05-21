El sindicato de Samsung inicia la votación del acuerdo que evitó una huelga histórica

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, anunció sorteo para que los neoyorquinos puedan adquirir a sólo 50 dólares una de las 150 entradas disponibles para cada partido en el Estadio NY/NJ, excepto la final
La Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a Adys Lastres Morera, hermana de la ejecutiva de GAESA, tras revocar su residencia permanente por colaborar con el régimen cubano y representar una amenaza para la seguridad nacional de EU
El Fuerte Buchanan, principal instalación militar estadounidense en el Caribe, indicó que soldados de una unidad de ingeniería fueron desplegados hacia un centro de entrenamiento para apoyar futuras operaciones militares