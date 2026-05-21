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Mundojueves, 21 de mayo de 2026

El sindicato de Samsung inicia la votación del acuerdo que evitó una huelga histórica

Se pactó un incremento promedio del 6.2% para este año

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EFE

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