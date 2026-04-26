El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trump

En el documento, el atacante detalla una lista de prioridades para el tiroteo, en la que sitúa a los altos cargos del gobierno de Trump, menos al director del FBI

EFE

El manifiesto también revela que el sospechoso planeó el ataque de manera minuciosa para, según él, “minimizar las bajas colaterales”.

Allen especificó que utilizaría “perdigones en lugar de balas sólidas” para evitar que los disparos atravesaran las paredes y alcanzaran a personas ajenas a sus objetivos.

Un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales.

Asimismo, el atacante estableció reglas de combate en las que excluía como blancos a empleados del hotel, invitados y, en la medida de lo posible, a la seguridad del establecimiento y a la Guardia Nacional, a menos que estos abrieran fuego contra él.

En su carta, Allen también apunta la vulnerabilidad del hotel Washington Hilton, donde se hospedó y se realizó el evento.

El texto también incluye una sección de “réplicas” a posibles objeciones. La primera objeción es: “Como cristiano, deberías poner la otra mejilla”

Estas revelaciones de la carta se producen poco después de que el presidente Trump afirmara en una entrevista con Fox News que el atacante actuó movido por un “odio anticristiano”, basándose en las primeras informaciones de la investigación.

Allen, que viajó desde Los Ángeles para cometer el atentado, permanece bajo custodia en un hospital para una evaluación psiquiátrica y se espera que comparezca ante un tribunal federal de Washington D.C. este lunes.