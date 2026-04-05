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Mundodomingo, 5 de abril de 2026

El Supremo israelí eleva a 100 el límite de fieles asistentes al Muro de los Lamentos

Esta decisión fue hecha después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, criticara a la corte por permitir la celebración de manifestaciones contra la guerra y limitar el acceso al lugar sagrado

EFE

La decisión del Supremo se produce menos de dos horas después de la publicación del mensaje.

Esta misma noche, miles de judíos ultraortodoxos se reunieron en un evento religioso en Bnei Brak, en la periferia de Tel Aviv y un lugar que registra impactos regularmente por los ataques iraníes.

Sin embargo, aseguró haber intervenido "para negociar la reducción del número de participantes" o la cancelación del evento, ahora en dispersión.

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