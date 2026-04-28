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Mundomartes, 28 de abril de 2026

Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP en medio de crisis en el estrecho de Ormuz

El ministro de Energía e Infraestructura de Emiratos Árabes, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió que la retirada de la OPEP “refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo”

EFE

El ministro de Energía e Infraestructura del país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió que la retirada de la OPEP “refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo”.

Destacó que EAU “es un productor fiable de algunos de los petróleos más competitivos en precio y con menor intensidad de carbono del mundo, contribuyendo al crecimiento global y a la reducción de emisiones”.

Destacó que “esta decisión no altera el compromiso de EAU con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores”, justificó.

Asimismo, se produce ante las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la OPEP, organización a la que ha acusado de inflar los precios del petróleo.

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