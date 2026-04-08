Tel Aviv asegura que apuntó a centros militares de Hezbolá y alcanzó más de 100 objetivos en al menos 10 minutos

EFE

En el distrito de Aley, al este de Beirut, la Defensa Civil contabilizó 17 muertos y 6 heridos; mientras que en el sur libanés se registraron 57 muertos y 183 heridos entre los distritos de Nabatieh, Sidón y Tiro.

Entre los lugares alcanzados hay edificios residenciales en zonas céntricas de Beirut.

La escalada comenzó horas después de que se acordara un alto el fuego en Irán, que el Estado judío consideró que no se aplica al territorio libanés.