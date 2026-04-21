Estados Unidos intercepta un petrolero iraní sancionado

Estados Unidos reiteró que busca “desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán”

AFP

El mensaje reafirma la intención de Estados Unidos de “desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brinden apoyo material a Irán, dondequiera que operen”.

“Las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados”, añade.

La empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence señaló el lunes que “al menos 26 buques de la flota fantasma iraní habían burlado el bloqueo estadounidense” desde su instauración la semana pasada.