Estados Unidos, Irán y Pakistán llevan a cabo negociaciones trilaterales

El primer ministro de Pakistán, país mediador, espera que el diálogo desemboque en “una paz duradera en la región”

AFP

Según un alto cargo de la Casa Blanca, las tres partes dialogan directamente. Esto supone un cambio puesto que recientemente Washington y Teherán solo negociaban a través de un mediador en salas separadas.

El funcionario de la Casa Blanca no especifica qué representantes iraníes o pakistaníes participan en las conversaciones.

El primer ministro de Pakistán, país mediador, espera que el diálogo desemboque en “una paz duradera en la región”.

La guerra desatada el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y el Líbano.

Progreso entre las negociaciones entre EU y Medio Oriente

Pero poco antes un funcionario estadounidense desmintió que Washington hubiera aceptado desbloquearlos.

El canciller iraní dijo a su homólogo alemán en una llamada que “Irán entra en las negociaciones con total desconfianza”, informó Tasnim.

El vicepresidente JD Vance también se mostró receloso antes de partir de Washington.

Para propiciar el diálogo, Pakistán ha formado un equipo de expertos para abordar el tráfico marítimo o la energía nuclear, entre otros temas, declaró a la AFP una fuente diplomática.

Pero Sharif estima que las partes están en una fase de todo o nada, lo que complica “establecer una tregua duradera”.

En Irán, sometido por las autoridades a un corte de internet, varios habitantes desconfían.

“No deberíamos tomarnos a Trump tan en serio. Quiere borrar una civilización del mapa y, doce horas después, establece un alto el fuego que no se basa en nada”, resume a la AFP un hombre de 30 años que pidió el anonimato.

Tras múltiples ultimátums, amenazas y giros desde el inicio de la guerra, Donald Trump afirmó el viernes que Irán no tenía “ninguna baza” para negociar salvo el estrecho de Ormuz.

“Se abrirá automáticamente” porque Irán “no gana dinero de otra manera”, afirmó Trump, en medio de una gran expectación en los mercados.