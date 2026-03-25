EU acelerará la producción de misiles de precisión para adaptarse a tiempos de guerra

El acuerdo del Departamento de Guerra de EU y la empresa Lockheed Martin responde al mandato del secretario de Guerra, Pete Hegseth, para avanzar en la construcción del “Arsenal de la Libertad”

EFE

“Mediante este acuerdo, estamos construyendo activamente el Arsenal de la Libertad con rapidez y urgencia”, declaró Michael Duffey, el Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento.

Duffey agregó que “al empoderar a la industria para que invierta en la producción”, están creando “una ventaja decisiva y duradera” para que los combatientes estadounidenses “superen a cualquier adversario potencial”.

Este acuerdo también contempla la posibilidad de negociar un contrato plurianual de hasta siete años, en caso de que el Congreso lo autorice en el futuro, afirmó el DoW.

Este acuerdo se produce en un momento de intensificación del uso y desarrollo de este tipo de armamento por parte de Washington.