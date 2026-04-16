EU advierte que usará la fuerza para mantener el bloqueo a las costas de Irán

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, Dan Caine, esclareció que se trata de un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no del estrecho de Ormuz

EFE

Agregó que EU, “mediante operaciones y actividades en otras áreas de responsabilidad, como el Pacífico, perseguirá activamente cualquier buque con bandera iraní o cualquier buque que intente proporcionar apoyo material a Irán”.

Caine también dijo que “más de 10 mil marineros, infantes de marina y aviadores, con el respaldo de más de una docena de buques y decenas de aeronaves” participan en esta operación cerca de las costas de la República Islámica.

Según el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, “hasta ahora 13 barcos han tomado la decisión acertada de dar la vuelta”.

“Mientras sigamos manteniendo este bloqueo (...) cualquier embarcación que no cumpla nuestras instrucciones será tratada en consecuencia”, sostuvo Caine.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que la guerra “está a punto de terminarse” y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad, la capital de Pakistán.