El gobierno de EU ha utilizado varias veces esta prerrogativa, como fue en el caso del presidente colombiano Gustavo Petro tras diferencias con Donald Trump

AFP

“En apoyo de este objetivo fundamental, el Departamento de Estado anuncia una expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente”, indicó.

El gobierno de Donald Trump ha utilizado varias veces la prerrogativa de dar o retirar visados.

El caso más sonado fue el del presidente colombiano Gustavo Petro, tras su presencia en una manifestación en las calles de Nueva York en septiembre al margen de la asamblea general de Naciones Unidas.

En plena pugna verbal entre Trump y Petro, el Departamento de Estado le retiró al mes siguiente su visado y anunció además sanciones contra él y miembros de su familia, por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Esas sanciones fueron retiradas luego, como parte del proceso de normalización de las relaciones entre ambos presidentes que desembocó en una invitación a Petro a la Casa Blanca.

Si bien en el caso del presidente colombiano el gobierno estadounidense brindó informaciones públicas, el Departamento de Estado ha destacado que no está obligado a dar nombres, por motivos de confidencialidad.

“Para demostrar nuestro compromiso con esta política ampliada, hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa a 26 personas en todo nuestro hemisferio que han participado en estas actividades”, añadió, sin más precisiones.

“La Administración Trump utilizará todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional”, explicó.