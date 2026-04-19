EU anuncia nuevo ataque contra lancha en el Caribe y dice haber matado a tres personas
El ataque se registró operación Lanza del Sur; Fuerzas Armadas de EU indicaron que la embarcación participaba en operaciones de narcotráfico
EFE
El mensaje detalló que "tres narcoterroristas hombres murieron durante la operación" y ningún miembro de las fuerzas militares del país norteamericano resultó herido.
Este nuevo ataque se produce en el marco de la operación
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