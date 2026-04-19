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Mundodomingo, 19 de abril de 2026

EU anuncia nuevo ataque contra lancha en el Caribe y dice haber matado a tres personas

El ataque se registró operación Lanza del Sur; Fuerzas Armadas de EU indicaron que la embarcación participaba en operaciones de narcotráfico

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EFE

El mensaje detalló que "tres narcoterroristas hombres murieron durante la operación" y ningún miembro de las fuerzas militares del país norteamericano resultó herido.

Este nuevo ataque se produce en el marco de la operación Lanza del Sur, que EU implementa desde el segundo semestre del año anterior en el área de influencia del Comando Sur (Centroamérica, Suramérica y el Caribe).

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