EU anuncia nuevo ataque contra lancha en el Caribe y dice haber matado a tres personas

El ataque se registró operación Lanza del Sur; Fuerzas Armadas de EU indicaron que la embarcación participaba en operaciones de narcotráfico

EFE

El mensaje detalló que "tres narcoterroristas hombres murieron durante la operación" y ningún miembro de las fuerzas militares del país norteamericano resultó herido.

Este nuevo ataque se produce en el marco de la operación Lanza del Sur , que EU implementa desde el segundo semestre del año anterior en el área de influencia del Comando Sur (Centroamérica, Suramérica y el Caribe).

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